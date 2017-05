El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, consideró que no fue "una posibilidad perdida" el empate sin goles como local ante Rosario Central en la lucha por el título ante Boca. "Hoy no se definía el campeonato, ni tampoco el resultado de Boca (empate 1-1 ante Huracán el sábado). Quedan partidos difíciles para todos, no creo que haya sido una posibilidad perdida. Por cómo se dieron las cosas queda un sabor a poco, pero fue contra un equipo difícil', manifestó Gallardo en conferencia de prensa.

Gallardo aceptó que hubiese sido "muy importante" el triunfo ante Central, para quedarse a un punto del líder Boca, pero indicó que el partido en el Monumental fue "duro, injugable y feo' que conspiró para un mejor desempeño. "El mérito de Central fue que propuso un partido feo y nosotros no tuvimos lucidez para salir de lo feo porque no hubo fluidez para salir de ese planteo', apuntó Gallardo.

El entrenador de River indicó que será "fundamental" el partido postergado del próximo miércoles ante Atlético Tucumán como visitante. "El campeonato argentino es muy disputado. Cada fecha aporta resultados sorpresivos. La disputa por la permanencia es fuerte y por el torneo nos dieron la posibilidad de involucrarnos. Hay que saber que ningún partido va a ser fácil para nadie, hay que imponerse en esos partidos dificultosos para todos', señaló Gallardo. "Hoy quizás no tiene gusto a mucho el empate, pero el partido del miércoles será fundamental porque de ganar acortaríamos esa ventaja y quizás sirva este punto', remarcó el ex DT de Nacional de Uruguay.



Sequía. Lucas Alario no pudo definir en las ocasiones que tuvo ayer y todo River lo padeció.