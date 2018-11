En la Máxima del automovilismo nacional, Fabrizio Benedetti acumuló 13 carreras, a la vez que tras ser campeón del TC Pista corrió en 2000 con un Ford Falcon preparado por Oreste Berta y luego con una Chevy del equipo de Satriano. La crisis del 2001 le impidió seguir compitiendo en la categoría al no poder reunir el presupuesto necesario.



Benedetti tuvo una gran actuación en 1999, cuando logró salir campeón del TC Pista y es el único sanjuanino en haber logrado un título en esa divisional. Lo hizo a bordo de un Ford, la misma marca que usó al año siguiente ya en el TC. En 2001 corrió con Chevrolet, en un equipo en el que fue compañero de Marcos Di Palma.



"Sin dudas que el título de 1999 en TC Pista fue increíble, inolvidable; mientras que mi paso por el TC fue agridulce. Fueron 13 carreras en distintas etapas, pero la más linda para mí fue la del 2001, en el equipo de Satriano y con Marcos como compañero. Tuve buenos parciales, pero no pude terminar de acomodarme. La crisis del 2001 me obligó a dejar la categoría", dijo Benedetti. "Correr en TC siempre había sido un sueño para mí y disfruté mi incursión. Me di el gusto de correr con los grandes del automovilismo nacional, algunos de los cuales aún siguen en pista. El TC siempre será una categoría grande y llevo el recuerdo permanente de mi participación, eso no me lo quita nadie", señaló.