El director de Arbitraje Nacional habló de "baja calidad".

El director de Arbitraje Nacional, Horacio Elizondo, aseguró ayer que la decimosexta fecha de la Superliga argentina de fútbol "fue crítica" para los árbitros y que obligará a "una semana de replanteo y reflexión" debido a la baja calidad de los arbitrajes en casi todos los partidos.



Asimismo, negó terminantemente que haya una tendencia de los arbitrajes para beneficiar a Boca Juniors: "No me junto con (el presidente de la Nación, Mauricio) Macri para ver a quién poner o sacar", sostuvo Elizondo.



"Estamos preocupados por el rendimiento de este fin de semana. Te preparás toda la semana para ganar y te das cuenta de que perdiste 5-0. Perdimos el viernes, el sábado y el domingo", aseguró.



"Esperemos que hoy (por ayer) no nos pase", reconoció sin titubeos Elizondo, quien toma a los árbitros "como un equipo más adentro de la cancha".



El ex árbitro mundialista comentó, también, que se analizará la forma de designación. "Es un tema que por lo que está ocurriendo siempre se tiene en cuenta", finalizó.