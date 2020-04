La decisión de dar por terminada la temporada y suspender los descensos por dos años, tomada en la sesión del Comité Ejecutivo de AFA, generó malestar en Futbolistas Argentinos Agremiados. La gran cantidad de futbolistas que quedan sin contrato el próximo 30 de junio, la idea de una reducción de los salarios mientras continúa el parate por la crisis del Covid-19, y la pausa en la pérdida de categoría, fueron los tópicos que provocaron más resistencia.

El representante del gremio de los jugadores, Sergio Marchi, aseguró que "la AFA dio por terminada la temporada porque siento que no hay posibilidades a corto plazo de jugar. Se podía esperar un poco más para mí, fue apresurada la decisión. Los futbolistas no hemos participado en nada de estas decisiones". Mientras que desde la AFA, Toviggino no anduvo con vueltas: "Es mentira lo que dice Marchi. La prioridad pasa por que los jugadores conserven la fuente laboral y que escuchen a una persona que no fomente la industria del juicio, la industria de la carta documento. Porque después hay un grupo de abogados que se termina quedando con el dinero de los clubes y de los jugadores. Que sea responsable".

Únicos



Según Marchi apenas tres clubes de la Primera División pudieron pagar el sueldo completo del mes de marzo. Se trata de Boca, Vélez y Patronato. Además, destacó que hay clubes que tienen cheques sin fondo retrasados por jugadores que estuvieron hace tres temporadas.