El zaguero cordobés Cristian "Cuti" Romero aseguró hoy que la selección argentina de fútbol fue una “justa ganadora” de la semifinal del Mundial Qatar 2022 ante Croacia por 3 a 0.

En charla con la prensa, el defensor del Tottenham de Inglaterra dijo que el grupo esta “contento porque se hizo un gran partido". "Fuimos justos ganadores, ganamos con comodidad, supimos resolver el partido con gran comodidad”, añadió.

"Todavía no caigo, no me puse a pensarlo, donde estoy parado, la verdad que cuando llegue al hotel seguramente se me caerá una lágrima”, dijo Romero, surgido en Belgrano de Córdoba.

“Pasé cinco años en la Selección, pasé cosas hermosas con estos compañeros. Ahora llegamos a la final, jugando bárbaro, es tremenda la alegría que tenemos. Espero que la gente lo esté disfrutando”, completó.