Alianza se sumó al lote de los punteros tras vencer a Juventud Unida por 3 a 1, en tanto que Trinidad y San Martín igualaron en un cambiante 2-2, en dos partidos jugados por la primera fecha de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

En Santa Lucía, Alianza tuvo un buen comienzo en el torneo local luego de ver frustrado su sueño de ascender al Federal A el pasado domingo en Río Cuarto. Con una formación alternativa, se impuso con goles de Omar Benavidez (2) y Nicolás Silka. Un ex Alianza que volvió al ruedo, Maximiliano 'Pachi' Pascual, descontó para el elenco pocitano.

En Trinidad, el local comenzó ganando con gol de Cristian Molina, San Martín dio vuelta el resultado con conquistas de Leandro Regalado y Braian Nellens, para que finalmente Molina -de penal- vuelva a convertir y establecer el 2-2 definitivo.

Los partidos de la primera fecha disputados durante el fin de semana concluyeron con estos marcadores: Árbol Verde 1-1 Atenas, Sportivo Rivadavia 1-1 Juventud Zondina, Colón Junior 1-1 Unión, San Lorenzo 1-1 Marquesado, Carpintería 3-2 9 de Julio, Villa Obrera 1-4 Sp. Desamparados, Aberastain 2-1 Peñarol. Queda pendiente todavía el encuentro entre Del Bono y Sarmiento.

Posiciones: Desamparados, Alianza, Carpintería y Aberastaín 3 puntos, Rivadavia, Juventud Zondina, Colón, Unión, San Lorenzo, Marquesado, Trinidad, San Martín, Árbol Verde y Atenas 1; 9 de Julio, Peñarol, Juventud Unida, Villa Obrera, Del Bono y Sarmiento 0.

El programa de la segunda fecha

Sábado: Peñarol vs. Villa Obrera, Sportivo Desamparados vs. San Lorenzo de Ullum; Marquesado vs. Alianza. Domingo: Juventud Unida vs. Trinidad, Sp. 9 de Julio vs. Sp. Rivadavia, Aberastain vs. Árbol Verde, Juventud Zondina vs. Del Bono. Miércoles: San Martin vs. Colón Junior. A confirmar (entre martes y miércoles) Unión vs. Carpintería. Postergado: Sarmiento vs. Atenas.