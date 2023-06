Seguramente jamás nadie imaginó un final así de atrapante para el Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino en Primera División. Tres equipos peleando por las dos plazas que restan para definir los ocho clasificados que disputarán los Cuartos de final. Atenas, Sportivo Rivadavia y Atllético Alianza deberán disputar la 19na y última fecha con calculador en mano pero no solo eso, porque en caso de igualdad en puntos será el sistema olímpico quien determine quienes clasificarán.

Hasta el momento, lograron la clasificación San Martín (39), Desamparados (39), Colón Junior (37), San Lorenzo de Ullum (36), Atlético Trinidad (34) e Independiente Villa Obrera (33), resta definir dos lugares pero hay tres equipos con posibilidades: Atenas de Pocito tiene 29, mientras que Alianza y Rivadavia tienen 28. Peñarol si bien cuenta con 25 ya no tiene ninguna posibilidad de clasificarse, es que si el Bohemio gana llegará a los 28 y por más que Alianza y Rivadavia pierdan y ocurra un triple empate, será el sistema olímpico el que defina los clasificados y en eso Peñarol no tiene chance porque en enfrentamientos entre sí, los resultados no lo acompañan a Peñarol, por ende ya no cuenta con chances de meterse entre los ocho mejores y deberá pensar en el próximo campeonato.

La brecha para ocupar esos dos lugares quedará solo para los de La Rinconada, los de Santa Lucía o el Rojo de La Bebida. Los tres disputarán sus respectivos encuentros el domingo a las 16 horas. En el Oeste, Rivadavia recibirá a Del Bono que ya está eliminado pero debe intentar sumar teniendo en cuenta que necesita engordar su promedio para esquivarle al descenso en el segundo semestre. En La Rinconada, Atenas recibirá a Trinidad que si bien ya está clasificado buscará ganar teniendo en cuenta que resta definir las ubicaciones de los clasificados. En tanto que Alianza tendrá una visita complicada visitando a Villa Obrera en La Boutique, la Villa corre con la misma suerte que Trinidad, si bien ya està clasificado, buscará terminar lo más arriba posible de cara a los Play Off.

Atenas ganando y hasta empatando ya logrará la clasificación, porque en caso de empatar llegará a los 30 puntos. El caso de Rivadavia y Alianza es igual para ambos, deberán buscar una victoria. En caso de quedar empatados en puntos, ya sea que ganen los dos sus encuentros ambos llegarán a los 31, una derrota o un empate de Atenas, los clasificará a Rivadavia y Alianza. En caso de igualdad de puntos entre Rivadavia y Alianza, las chances favorecen al Lechuzo porque en caso de definir por sistema olímpico, el Lechuzo ganó 1 a 0 cuando se midieron este torneo. Mientras que si Alianza iguala en puntos con Atenas, en el torneo ambos empataron y allí habrá que ver la diferencia de goles con la que terminen los dos: hasta este momento los dos están igualados pues tienen 6 goles a favor. Por todo eso no quedan dudas que será un final apasionante para bajarle el telón a la fase clasificatoria del torneo.

Sábado 3 de Junio - 4ta: 14 hs y 1ra: 16

Lopez Peláez vs. Juventud Zondina

Colón Junior vs. San Lorenzo

Domingo 4 de Junio - 4ta: 14 hs y 1ra: 16

Juventud Unida vs. Carpintería

Rivadavia vs. Del Bono

Atenas vs. Trinidad

Villa Obrera vs. Alianza

Recabarren vs. 9 de Julio

Martes 6 de Junio - 4ta: 14 hs y 1ra: 16

San Martín vs. Peñarol