El fenómeno del inscriptos fue avasallante en cada rincón del país. San Juan no quedó afuera y la explosión de la Liga Sanjuanina y de FEFUSA demostraron que había tierra fértil para intentar sembrar esta semilla en el interior sanjuanino. Barreal, Sarmiento y ninguna otra liga más se animaron a emprender de cero este proceso pero ahora, la Liga de Santa Lucía decidió dar el primer paso. Y lo hace de la mano de Analía Recabarren quien acaba de asumir como directora del Departamento de Futsal de la Liga santaluceña y ya tiene todo listo para arrancar con el Torneo Inaugural la semana próxima, a partir del día 16. No ha sido fácil el proceso pero el respaldo del presidente, Humberto González y el apoyo de la Secretaría de Deportes de la provincia, terminaron por darle forma a un sueño dentro de una institución recientemente afiliada a AFA que sigue en constante crecimiento.

Analía Recabarren no es nueva en el mundo del futsal. Fue una de las fundadoras del Club San Ciro que empezó en Fefusa y luego pasó a la Liga Sanjuanina. Sabe lo que implica armar toda esta estructura y ahora, en Santa Lucía, tiene varios proyectos en marcha: "Se dio la posibilidad de organizar el futsal en una liga grande y no dudamos. Con mi equipo de trabajo nos pusimos de acuerdo con el presidente González y comenzamos. Ya tenemos 16 equipos inscriptos en Varones y otros 16 en Femenino, por lo que la primera repercusión es genial. Tenemos pensado comenzar el próximo miércoles pero quedan ajustar detalles. El futsal abre opciones para cualquier institución y no solamente para clubes de fútbol convencional de 11. Eso es lo que tenemos que remarcar y hemos tenido eco. Lo que buscamos es darle la posibilidad a todos de crecer en lo deportivo. De clasificar a Regionales, a Nacionales. Todo desde nuestro ámbito de competencia que es uno de los problemas por los que muchos clubes no quieren jugar en otras ligas. Estamos afiliados a la Federación Sanjuanina y eso nos da entidad nacional para intentar ese crecimiento Esperamos más eco en todas las instituciones de San Juan y eso muestra todo", manifestó Recabarren.