El futsal sanjuanino ya comenzó a disputar la segunda fecha en sus distintas categorías. En la Segunda División la segunda fecha del campeonato se disputó íntegramente el martes por la noche, en tanto que este miércoles comenzará la División "A", en tanto que la "D" se disputará entre jueves y viernes.

En la Primera División la segunda fecha comenzará este miércoles con el encuentro entre Unión y SEC. Jueves se medirán Hualilán-San Ricardo, Cooperativa Caucete-Defensores de Argentinos, Cabral-Alianza, Krause-Defensores de Los Andes y Huarpes-CGT. La fecha se completará el viernes con los partidos entre La Gloria-Barrio Rivadavia y Deportivo San Juan-Villa Porres.

En tanto que la Segunda División disputó la segunda fecha el martes que dejó los siguientes resultadis. Santo Domingo goleó por 4 a 0 a Solares, Mercedario le ganó por 2 a 0 a Escuela 25 de Mayo. Mientras que Villa Hipódromo se impuso por 5 a 2 a Belgrano y Desamparados se impuso como visitante por 7 a 2 ante Barrio Escobar. Otro triunfo de visitante consiguieron Las Aguilas ante CORA por 7 a 4. Por último, Los Alamos derrotaron a Andacollo por 4 a 2.

La División "D" del futsal comenzará el jueves con Cuesta del Viento vs Colón, San Patricio vs Barrios de Pie y Deportivo Chimbas vs Pumas, el viernes cerrarán: 4) Marquesado vs Solidaridad, Villa Obrera vs Juventud del Norte, libre quedará esta fecha Juvenil UTA.