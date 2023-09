Si hay un sello que marca a esta versión 2023 del Atlético San Martín en la Primera Nacional es el manejo de la pelota, la fluidez y la precisión de su juego, aunque con el punto flaco en la contundencia. Así se define al Verdinegro y sin la pelota, sin esa claridad, puede pasarla feo como le terminó sucediendo en Puerto Madryn donde Guillermo Brown aprovechó su momento, le convirtió y luego le cortó todos los caminos para ganarle 1-0 por la fecha 35, condicionando el futuro del Atlético San Martín con apenas dos partidos por disputar para el cierre de la fase clasificatoria. Fue una derrota que llenó de interrogantes lo que se viene porque la caída, ajustada y hasta inmerecida en algún momento, no lo sacó del Reducido pero lo dejó incómodo para lo que se le viene que es Defensores de Zárate en San Juan, luego fecha libre y finalmente, cierre en Flandria.

Los primeros 15' fueron los que Brown aprovechó a morir. Salió a presionar a San Martín, le quitó la pelota, lo desacomodó y en la primera chance que tuvo, llegó al gol con una contra perfecta que terminó Primo para poner arriba al local. Ese gol, ese golpe no lo pudo asimilar el Verdinegro. Perdió presencia, perdió fluidez en el trato de la pelota pero aún así, generó un par de chances con Arturia que bien pudieron ser el empate pero no hubo contundencia. Ese Talón de Aquiles que no pudo resolver y que esta vez, le pasó factura. De contra, Brown casi duplica pero Pino la tiró por arriba.

En el complemento, San Martín decidió hacerse dueño de todo. Terreno, pelota, iniciativa pero se olvió de la precisión, del volumen de juego y empezó a ir al frente con más personalidad que fútbol. Aún así, generó un par de chances importantes. Se salvó en una contra que sacó Monllor y en los últimos 20' de partido, se asemejó al San Martín que sale a ganar en todos lados. Sin lucidez, arrinconó a Brown y tuvo el empate en un triple y milagroso rebote defensivo. Un paso en falso en el Sur que puede tener sus costos.

El resto

En la fecha 35 de la Zona A, los resultados terminaron ayudando a San Martín. En un cruce clave, Nueva Chicago y Deportivo Morón empataron sin goles en Mataderos, mientras que Almagro y Alvarado de Mar del Plata igualaron 1-1. Finalmente, en Río Cuarto, Estudiantes venció por 1-0 a Defensores de Belgrano.

En la Zona B, por la fecha 31, Mitre goleó 3-0 a Brown de Adrogué mientras que Atlanta y Ferro empataron 1-1. Gimnasia de Jujuy le ganó por 2-1 a Tristán Suarez de visitante y Racing de Córdoba venció 1-0 a Riestra.