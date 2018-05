Sin molestias. Fernando Gago se sintió bien tras el juego ante Huracán y por eso ahora irá al banco por la Libertadores.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, tiene todo definido para recibir mañana a las 21,45 a Alianza Lima de Perú, en un partido por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América en la que buscarán clasificarse a los octavos de final. Y lo hará con la presencia del volante Fernando Gago, que si bien estará en el banco de suplentes, volverá a jugar por Libertadores. Quien no estará en la formación titular es el sanjuanino Emmanuel Mas.



Si bien Guillermo todavía no lo confirmó, Boca formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández y Wilmar Barrios; Pablo Pérez, Carlos Tevez y Cristian Pavón; Ramón Ábila, de acuerdo con el trabajo táctico realizado hoy en Casa Amarilla.



Además Gago, quien el sábado jugó de titular en el empate ante Huracán (3-3) por la 27ma y última jornada de la Superliga estará en el banco de suplentes. "Pintita" no sintió dolor ni molestia de la lesión ligamentaria de la rodilla derecha que sufrió en octubre del 2017 en la igualdad sin goles ante Perú, por la Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.



En tanto, Emanuel Reynoso (fractura tabique nasal) y Edwin Cardona, otros que jugaron desde el arranque el último fin de semana por el torneo local, también irán al banco. El defensor Emma Mas también será suplente.