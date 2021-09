No hubo caso. Fernando Gago buscó y buscó soluciones, pero no las encontró. Este lunes, después de que el sábado Aldosivi pierda con Gimnasia y alcance su sexta derrota consecutiva, Pintita se despidió de sus dirigidos y presentó la renuncia.

El sábado, luego de caer 3 a 1 contra el Lobo y de dejar una pálida imagen, el ex jugador de Boca decidió suspender la conferencia de prensa posterior al encuentro, algo que no es habitual en él. Ya desde entonces se empezó a especular con que Gago tomaría esta decisión, ya que su equipo está último en la tabla de promedios y es el segundo peor del año, sólo superado por Arsenal.

Pintita, que había asumido a principios de año para reemplazar a Guillermo Hoyos, acumuló 26 partidos en el banco del Tiburón, alcanzando siete victorias, tres empates y 16 derrotas, con una efectividad del 30,76%, muy poco...

El conjunto marplatense había tenido un buen arranque en este torneo. Incluso, antes de esta dura seguidilla de derrotas se mantenía expectante en los primeros puestos, con goleada 3 a 0 a Colón incluida.

Sin embargo, todo empezó a ir de mal en peor desde la fecha 8, cuando cayó 2 a 0 en su visita a River en el Monumental, noche en la que los de Gallardo expusieron una por una las debilidades del equipo.

Desde entonces, se sucedieron los malos resultados, con durísimas goleadas incluidas: 2-3 vs. Lanús, 0-2 vs. Huracán, 1-4 vs. Godoy Cruz, 2-3 vs. Vélez y 1-3 vs. Gimnasia.

Fuente: Olé