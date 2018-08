El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, probó en el táctico de esta mañana a Fernando Gago junto a Pablo Pérez y Wilmar Barrios en el mediocampo, lo que deja afuera a Nahitan Nández, de cara a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad (P).

La otra gran novedad es que Darío Benedetto -ocupó un lugar en el banco de suplentes ante Huracán- reaparecerá por primera vez luego de su lesión y acompañará a Cristian Pavón y Mauro Zárate en la delantera.

El único problema que tiene Guillermo es si puede contar o no con Ramón Ábila, quien viajará a Paraguay pese a que no trabajó con los titulares y la Conmebol no le puede asegurar al club si está suspendido o no.

En resumen, el probable equipo para enfrentar a Libertad (P) como visitante es: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pérez, Barrios, Gago; Pavón, Benedetto y Zárate.