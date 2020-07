Cerca. Adolfo dijo que seguirá en la mira de la Selección.



Adolfo Gaich, la última joya que salió de San Lorenzo, fue recientemente vendido al fútbol ruso, una liga con menor renombre del fútbol europeo, pero él asegura que esta decisión no le hará perder chances para ser citado.

"Jamás pensé que me iba a alejar de la Selección, se que es una gran posibilidad para tomar rodaje, para ganar experiencia en el fútbol europeo y se que voy a seguir siendo llamado a la Selección. He estado en contacto con el cuerpo técnico, eso no me asegura nada, pero confío en mi y se que puedo estar en un buen nivel", explicó.

Además agregó que nunca sintió presión por vestir la celeste y blanca, pero si una gran responsabilidad ya que tiene un prestigio enorme. "Siempre traté de disfrutar cada partido, cada concentración, esas cosas lo hacen a uno muy feliz", agregó. También se refirió a su corto paso por el plantel de Primera del Ciclón y destacó los últimos tiempos en la que le tocó convertir muchos tantos. "Hubo momentos donde tenía más ganas de jugar y no se me daba, no tenía la oportunidad, hubo momentos donde tuve esa confianza y pude demostrar dentro del campo, que fueron esos últimos meses", contó.

Boca

Hay mucho optimismo en el club ante la inminente respuesta del lateral Mauricio Isla (32 años) sobre si acepta la oferta para sumarse al club. El chileno, uno de los pedidos de Miguel Russo, responderá en las próximas horas y en el Xeneize confían en que se convertirá en el primer refuerzo.