Lógica pura. Sudáfrica le tiró toda la historia encima a la entusiasta selección local. Los japoneses nunca pudieron equiparar las acciones y perdieron 26 a 3.

Los seleccionados de Gales y Sudáfrica clasificaron ayer a las semifinales del Mundial de Rugby que se disputa en Japón. Los británicos eliminaron a Francia tras vencerlo 20 a 19. En tanto que los "Springboks" terminaron con el sueño de los nipones al vencerlos 26 a 3.

De ambos partidos el choque entre los europeos dejó mucha tela para cortar. La eliminación del seleccionado galo no se puede explicar sin referirse a la expulsión del segunda línea Sébastien Vahaamahina, al inicio del segundo tiempo, en el duelo disputado en Oita.

Con inferioridad numérica, Francia, que dominaba 19-10 al descanso, cedió en el tramo final del partido tras un try del tercera línea galés Moriarty en el minuto 74. El XV de Francia quedó así fuera de las semifinales por tercera ocasión, tras las ediciones de 1991 y 2015, en nueve ediciones de la Copa del Mundo.

Autores de su mejor partido desde el inicio del torneo, los franceses pronto tomaron ventaja merced a sendos tries de Vahaamahina (5) y Ollivon (8), para ponerse (12-0). Antes de que un tercer try de Vakatawa, el mejor jugador del partido, diera a Francia una significativa ventaja al descanso.

Documento clave. La imagen muestra el momento en que el francés Vahaamahina impactó con el codo al galés Wainwright. El árbitro no se dio cuenta en el momento pero los asistentes del TMO (VAR del rugby) se lo remarcaron.

Pero la tarjeta roja a Vahaamahina (49) por un codazo a la cara de un rival, les costó el partido. Pese a que resistieron mucho tiempo, el try de Moriarty acabó de inclinar la balanza.

"Era un maul, y él me tenía por el cuello para empezar", dijo Wainwright. "Estaba tratando de llamar la atención del árbitro, y luego me dio el codazo". El jugador agregó: "Me sorprendió un poco que el árbitro no lo viera desde el principio, pero afortunadamente el oficial de televisión lo levantó y se solucionó el problema. Luego presionamos y dimos vuelta el partido".

Por su parte, el seleccionador de Francia, Jacques Brunel, señaló que "no discute" la roja que recibió Vahaamahina por golpear a un rival durante un maul, algo que, a su juicio "fue un reflejo y no se puede negar que hiciera contacto con su cara". Sin embargo dejo en claro que hubo otras decisiones del juez que le parecieron "erróneas".

EL OTRO PARTIDO

Los Springboks, que buscan un tercer título tras los de 1995 y 2007, son el primer equipo en derrotar al cuadro nipón, que había alcanzado los cuartos de final por primera vez en su historia merced a sus cuatro victorias en la fase de grupos. A pesar del apoyo del Tokio Stadium (50.000 espectadores), los Brave Blossoms cedieron ante la potencia de los sudafricanos, que anotaron tres tries, dos de ellos obra de Makazole Mapimpi.

La semifinal frente a Gales está programada para el domingo 27 de octubre en Yokohama. La víspera, la otra llave enfrentará a Inglaterra y Nueva Zelanda.