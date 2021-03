Marcelo Gallardo no se mostró conforme con el juego de River en el encuentro contra Boca, que terminó 1-1 en la Bombonera, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

"Me parece justo porque hubo acciones para los dos. No me pareció un partido bueno ni uno con lucidez a la hora de jugar. Fue un partido de poca claridad", comenzó el Muñeco cuando finalizó el encuentro.

#SuperclásicoxTNTsports | Marcelo Gallardo y una extraña reflexión sobre el rival: "Tal vez al partido le hubiese venido mejor la presencia de Cardona."#BOCRIVxTNTsports pic.twitter.com/zibrd0gIH6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 14, 2021

Sobre la formación que eligió Miguel Ángel Russo, que puso a tres centrales, contó: "La primera media hora tuvimos la intención de controlar la pelota y el terreno. Al partido le hubiese venido mejor la presencia de (Edwin) Cardona, hubiésemos medido fuerzas de manera diferente. A ellos les dio la posibilidad de poner un central más y no encontramos espacios arriba", y agregó: "No pensé que Boca iba a poner tres centrales. Veía a Cardona jugando o con un delantero arriba y (Carlos) Tevez retrasado".

Respecto a la expulsión de Milton Casco, comentó: "Es el segundo partido que nos pasa exactamente lo mismo. Teniendo supremacía de hombres teníamos la chance de atacar, pero no lo hicimos y con la expulsión se emparejó".

A modo de cierre, Gallardo afirmó: "No me conforma no perder. No me quedo contento con no perder. Otras veces merecimos más. Hoy no hicimos más como para ganarlo, pero también el rival juega. Y el rival te respeta, al poner una línea de 5 y cederte la pelota es por algo".