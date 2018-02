La derrota de River ante Huracán y la diferencia de 18 puntos con Boca, el líder de la Superliga, oscurecieron la semana del Millonario. Pero Marcelo Gallardo parece no estar preocupado. El entrenador, en conferencia de prensa, le bajó el tono a lo que generó el mal arranque del semestre y pidió tiempo para hacer un veredicto.

“Mantendría un poquito de calma porque recién empieza el año, un solo partido jugamos. Si queremos ir para atrás, hay cosas que analizar. Pero no miro para atrás, este es un año nuevo. Me parece un poco exagerado hablar de crisis”, dijo en Ezeiza. Y agregó: “El año pasado ganamos un partido de verano y no se hablaba nada a esta altura, el problema estaba del otro lado. Entiendo cómo es el juego. Yo tengo que estar tranquilo”.

El Muñeco sí reconoció la diferencia que hay con la punta, pero pidió tiempo: “La idea es poder conformar un equipo que empiece a crecer. En ese crecimiento, acortar puntos con los de arriba. Cuando pasen cuatro o cinco fechas y vean que el equipo no responde, yo voy a ser el responsable”.

Para ese crecimiento, River precisa de sus refuerzos y al respecto el DT también solicitó que haya serenidad. Y explicó: “Cuando pedimos jugadores, tratamos de que lleguen al inicio para que no pierdan tiempo de trabajo y vayan conociendo a sus compañeros e incorporando conceptos. A medida que van llegando vamos evaluando situaciones. Zuculini, que viene jugando, no necesita ponerse a punto, sí conocer a sus compañeros. Armani y Pratto, en cambio, tienen que estar bien para jugar. Los dos vinieron con inconvenientes”.





De esa manera, Gallardo dejó abierta la duda sobre la presencia de alguno de ellos en el equipo titular del sábado ante Olimpo. Sí confirmó que estarán entre los concentrados, pero no quiso dar la formación inicial.

“Voy a poner a los jugadores cuando considere que estén bien, después van a ser evaluados en cuanto a su rendimiento”, añadió.El colombiano Juan Fernando Quintero, otro de los nuevos, irá al banco de suplentes.

Además, el entrenador se refirió a la continuidad de Jonatan Maidana, al que consideró “un jugador fundamental, esté dentro de la cancha o no”.

“Quiero jugadores como Maidana, después se verá en qué condiciones está para ganarse un lugar. Pero pregunté y me dijeron que no había habido una oferta para que el jugador tuviera que tomar una decisión. No había mucho por lo cual hablar. Por lo que me dijo, está contento de estar acá”, aseguró.

Por último, se refirió al estado del campo de juego del Monumental, que sufrió un problema en su mantenimiento y debió ser recuperado en las últimas horas. “Están haciendo un trabajo y un esfuerzo enorme para que esté presentable. Eso es lo que sé, no lo he pisado”, finalizó.

Los 18 concentrados para el partido contra Olimpo son Germán Lux, Franco Armani, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Jonatan Maidana, Milton Casco, Marcelo Saracchi, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Iván Rossi, Juan Quintero, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Pity Martínez, Ignacio Scocco, Rafael Borré, Lucas Pratto y Rodrigo Mora.