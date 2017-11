DECISIÓN. Gallardo ya tiene su arquero.

Se notaba la desazón de la derrota en el rostro de Marcelo Gallardo. El técnico es de esos tipos que no cuenta con la facultad de maquillar lo que le pasa: perder con Independiente y quedar tan lejos del líder Boca cuando recién va un tercio de la Superliga le duele. Y existe otro denominador común en los momentos adversos: dar respuestas directas con el objetivo de despejar dudas. Esta vez, la de quién debía atajar en lugar de Germán Lux: "Le tocó a Bologna porque estaba en el banco", dijo, "y el miércoles (NdR: adelanta su partido ante Unión correspondiente a la fecha 12) ataja él. Entró frío y tuvo un partido aceptable, donde respondió bien. No era fácil el contexto, pero lo vi correcto".



"A Germán lo vi muy triste en el vestuario. Tomó una mala decisión, no le quedó otra que agarrarla con la mano y está bien expulsado. No es para menos, sobre todo después de lo que viene de vivir, de lo que se viene hablando. Se dicen muchas cosas con mala intención", expresó el entrenador de River.



¿A qué hace referencia? Uno de los periodistas le consultó puntualmente por una versión que indicaba que Batalla sería borrado del plantel por una frase que esbozó en el vestuario. Y el DT fue claro: "Cuando está todo negativo, te agarran desestabilizado y te pegan. No hay que buscar chivos expiatorios porque el puesto de arquero es ingrato, pero cuando nos equivocamos, nos equivocamos todos".



Fuente: Olé Digital.