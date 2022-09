El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo que deberán "poner el pecho" a un año esquivo en cuanto a resultados y juego, luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Patronato, de Entre Ríos, por penales, en la provincia de La Rioja.



"Fue un año difícil para todos y hay que ponerle el pecho. Tenemos la misma desilusión de la gente. No quiero hablar de errores arbitrales (del juez fue Fernando Espinoza). Solamente hago foco en lo que no pudimos hacer en todos los partidos del segundo semestre del año", le señaló Gallardo a TyC Sports.



"Tenemos que ser autocríticos. No pudimos cumplir con las pretensiones del año y hoy debemos estar serenos pese a la desilusión que nos invade. No pudimos construir un equipo que dé garantías", admitió Gallardo.



River sumó una nueva frustración en el año luego de la eliminación en octavos de final por Copa Libertadores, cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, la derrota en los dos Superclásicos y la irregular campaña en la Liga Profesional de Fútbol que le da solamente la chance de llegar a la Libertadores del año próximo a través de la Tabla Anual.