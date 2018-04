Tiene chance. River se quedó con el triunfo y todavía sueña con poder clasificarse a la Libertadores.

El "Muñeco" habló tras el 3-0 de River ante Arsenal en Sarandí y dijo que: "Fue un partido complejo, con un Arsenal descendido, el desenfoque nos podía jugar una mala jugada. Estuvimos enfocados. Fuimos contundentes, hicimos la diferencia y lo sostuvimos".



En un partido tranquilo desde el resultado para River, Marcelo Gallardo destacó que "había jugadores con otro nivel de competencia, distinto a los que vienen jugando. Pero vienen trabajando bien. Por momentos, el equipo no se diferenció del que viene jugando. En algunos momentos sufrimos la falta de competencia y por eso los cambios ya que queríamos tener frescura en ataque. En general, me voy tranquilo por lo hecho".



Mientras que sobre la chance de entrar a la Libertadores de 2019, destacó: "Va a ser difícil. La idea es sumar la mayor cantidad de puntos para ver si tenemos alguna chance. No dependemos de nosotros. Encima, muchos equipos que están arriba de nosotros ganaron. Seguiremos intentando en los 3 partidos que restan".