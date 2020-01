El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró hoy en conferencia de prensa que se hubiese sentido muy a gusto jugando en un plantel como el del Millonario: "Me hubiese encantado jugar".

"Yo no era un típico enganche al que no le gustaba correr. A mi me gustaba correr, jugar y pensar. Por eso, me hubiese encantado jugar en éste River. Este equipo no sólo sabe lo que hace, sino que también lo piensa, lo desarrolla y lo ejecuta. Cuando tenés la posibilidad de jugar en un equipo que intenta tener en claro esas cosas y ejecutarlas, a cualquier jugador le sería cómodo", aseguró el director técnico en conferencia de prensa.

De todas maneras, así como confesó que le hubiese encantado formar parte de éste plantel, también avisó: "No me sería fácil mantener el nivel de exigencia. Para jugar como lo hacemos nosotros necesitás la voluntad de los jugadores. Que les guste la idea y que la puedan sostener, que es lo difícil, porque a veces se desgastan por esa exigencia. Hace casi seis años que estamos y seguimos con esa mentalidad y mensaje de siempre. Si no tenés la voluntad de de hacer eso, si te relajás, te tenés que ir", cerró.