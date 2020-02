El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que tiene un plantel con una competencia sana, ya que "no hay problemas de ego ni de cartel, no hay enojos por no jugar, por eso es más fácil elegir". En este sentido agregó: "El que no juega siempre quiere jugar y está bien, pero la competencia es muy sana. No hay enojos porque sería una falta de respeto al que juega y los valores humanos del plantel me hacen mucho más fácil decidir quien juega". Mientras que sobre las polémicas sobre si Defensa y Justicia debe poner suplentes, resaltó: "Nosotros tenemos que alejarnos de los temas y discursos que se tocan o se forman opiniones para condicionar. Hay que alejarse de lo que viene de afuera, intento que no me invada esa situación".

Los posibles 11 para jugar ante Defensa y Justicia mañana a las 19.40 en el estadio Monumental, serán: Franco Armani, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Ignacio Scocco y Matías Suárez.



DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain dice que ante River irán con lo mejor

El arquero de Defensa y Justicia, Ezequiel Unsain afirmó que irán a enfrentar a River "con lo mejor que tenga a disposición el técnico (Hernán) Crespo", aventando especulaciones sobre que los de Florencio Varela irían con suplentes porque al martes siguiente deben jugar con Santos (Brasil) por la Copa Libertadores.

"Cada hincha defiende los intereses de su club. Por eso del lado de los que pelean por el campeonato especulan con versiones de que Defensa jugaría con suplentes, pero nosotros iremos con lo mejor que tenga a disposición el técnico Crespo, porque en el plantel no hay titulares ni suplentes. Por eso es común la rotación de jugadores", comentó el guardavalla de 24 años.