El entrenador de River, Marcelo Gallardo, defendió al astro argentino Lionel Messi por los silbidos que recibió por parte de los hinchas del Paris Saint Germain de Francia, aunque recordó las críticas que recibió anteriormente en la Argentina por su desempeño en la Selección y pidió tener "memoria".

"Nosotros lo maltratamos bastante también a Messi, no nos hagamos ahora los patriotas, eh. He escuchado a mucha gente. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la Selección, gracias a Dios se arrepintió y volvió", manifestó el "Muñeco".

En ese sentido, continuó: "Tengamos memoria también. Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tiene que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada, pero en el fútbol esas cosas no me sorprenden".

Messi fue uno de los focos de los cuestionamientos de los hinchas del PSG junto al brasileño Neymar y el director técnico Mauricio Pochettino luego de la eliminación a manos del Real Madrid de España en la Liga de Campeones.

El conjunto parisino se reencontró con su gente este domingo en un triunfo por 3 a 0 sobre el Bordeaux, pero la "Pulga" recibió silbidos e insultos desde que fue anunciado en la formación inicial hasta en varios momentos en los que tocó la pelota a lo largo del encuentro.