El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, evitó ayer la confirmación del equipo para el Superclásico ante Boca por la Liga Profesional de Fútbol pero confió en disponer del atacante Pablo Solari, quien trabajó toda la semana de forma diferenciada por una molestia física en el anterior partido frente a Barracas Central.

"Le tocó salir con una molestia que lo pudo haber marginado del partido con Boca pero se recuperó bien, con entrenamientos positivos y lo voy a tener disponible", aseguró el DT en la conferencia de prensa.

"Lo de Solari, más allá de su rápida asimilación desde la llegada a la institución y lo rápido que tomó vuelo, estuve hablando con él en los últimos días y no hay que olvidarse que es un chico joven que recién llega. No hay que perder de vista los procesos, que son cambiantes, buscando que no pierda su naturalidad y alegría con la que llegó", explicó.

Además, Gallardo destacó que Solari podría ingresar en el once titular aunque aclaró que no le gusta "dar el equipo" en la previa a los partidos.

Consultado sobre el tema, opinó: "A mí no me gusta dar el equipo, nunca lo hice o pocas veces, pero no es por ocultar, es que no le quiero dar herramientas al rival que pueden cambiar, por eso no me gusta mostrar las cartas".

Pese a esto, el posible equipo es: Franco Armani, Milton Casco, Emmanuel Mammana, Paulo Díaz y Elías Gómez: Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Santiago Simón o Esequiel Barco o Pablo Solari y Lucas Beltrán.