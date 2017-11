"Culmina una semana difícil, pero me iría con un sabor amargo si veía jugadores que no reaccionaron y eso no pasó. Boca termina llevándose el triunfo por haber sido efectivo, nada más". Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la caída en el Monumental.

"Hay que reponerse. El golpe de esta semana ha sido duro, pero está dentro de las posibilidades que te da el fútbol. Se puede ganar o perder y tocó perder. Ahora hay que ganar la Copa Argentina", destacó el técnico de River.

Además, reconoció a los hinchas del Millonario: "Hay que destacar el apoyo de la gente, después de la desilusión de quedar afuera de la Copa. Empujó y se hizo sentir. Tenemos que agradecerles".