Era fiesta. Rafael Santos Borre marcó el gol de River en el primer tiempo de la final. Todo se encaminaba a otro título de la Banda, pero en el cierre Flamengo se lo quitó.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que hay "dolor" por la derrota ante Flamengo en la final, pero aseguró que hay "orgullo" en el plantel y cuerpo técnico por lo realizado.



"Esta derrota dolerá, pero no duden que hay orgullo en nosotros. Es normal que al vestuario le duela la derrota, pero no tengan dudas que el hincha de River y la gente del fútbol reconocerá a este equipo", manifestó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en el Monumental de Lima.



"No vinimos a pasear, vinimos por el hambre de ganar ante un rival poderoso y estuvimos cerca de hacerlo. La bronca durará lo que sea necesario, pero tengo orgullo. Cuando baje el dolor, voy a sentir más orgullo todavía. Antes del partido decían que perdíamos por tres goles, pero hicimos un partido muy bueno y nos faltó el final", agregó el "Muñeco".



"River hizo un buen trabajo, durante 80 y pico de minutos, pero nos faltó defendernos con la pelota de mejor manera y nada más", indicó el DT de River, visiblemente tocado por la frustración.



"Nos quedamos sin nada a tan poco del final. Hay que digerir esto.



El poderío de Flamengo lo anulamos y después nos costó tomar buenas decisiones en el segundo tiempo para que no nos agarren como nos agarraron", apuntó el "Muñeco".



"La Copa Libertadores era el gran objetivo, pero habrá que recuperarse y pensar en lo que viene y a final de año, veremos", señaló Gallardo.



El entrenador de River indicó que tuvo "dos cambios obligados" ante la lesión de Milton Casco y el cansancio de Ignacio Fernández y que el ingreso de Julián Álvarez lo pensó para frenar el avance de Flamengo "con más energía".