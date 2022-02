El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se refirió en conferencia de prensa a los dichos del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, sobre su equipo. El catalán aseguró que "Chelsea, campeón de Europa, y River, en Sudamérica, son los mejores clubes del mundo".

El Muñeco afirmó sobre esto que "(Guardiola) es el mejor entrenador del mundo. Si dijo que el City no es el mejor equipo del mundo está bien también, no va a decir que su equipo es el que mejor juega, yo creo que está entre los dos o tres mejores equipos del mundo no solamente por su entrenador sino que porque juega a algo que me identifica".

Consultado sobre la llegada de un octavo refuerzo, el entrenador descartó al delantero Guido Carrillo, aunque sostuvo que "tenemos dos o tres alternativas muy puntuales y Valentín Castellanos está ahí, no es nada fácil, trabajaremos sobre las alternativas que tenemos sobre la mesa para ver cuál es la más potable para que se pueda sumar y si no, estamos muy conformes con el mercado que hemos hecho".

Sobre por qué los jugadores quieren venir al club de Núñez, puntualizó que "creo que es un todo, primero hay una estabilidad que viene de hace años, eso a los futbolistas les atrae venir a una institución estable, en un contexto de país difícil creo que pudimos sostenernos y eso tiene mucho valor. Claramente tiene que ver con lo que ofrece un equipo".



Exitosa

El excapitán de River, Leonardo Ponzio, fue operado con éxito ayer de la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que sufrió en su debut con Williams Kemmis, club de su ciudad natal y donde tiene decidido el jugador volver a jugar de manera oficial.