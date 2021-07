Marcelo Gallardo expresó su fastidio por el hecho de que el plantel de River deberá realizar un aislamiento de siete días una vez que aterrice el martes en Buenos Aires luego de realizar la pretemporada en Orlando, Estados Unidos. Así, se complicará la preparación del partido ante Argentinos Juniors del 14 de julio, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Estamos en esa coyuntura de ver qué es lo que va a pasar, porque nosotros nos fuimos con una idea y ahora nos encontramos con otra. Pero bueno, tendremos que adaptarnos a las cuestiones que correspondan”, dijo Gallardo en una entrevista con el programa River Monumental.

“No voy hablar mucho del tema porque considero que no lo debo hacer, sino que los que tienen que hablar son nuestros directivos, que fueron los que de alguna manera tuvieron el acuerdo para que nosotros podamos salir del país”, continuó el Muñeco. Y agregó: “Nosotros salimos con una idea, porque eso era lo que estaba establecido. Pero ahora tenemos que aislarnos. Teníamos la programación de un partido amistoso el viernes con Huracán que tampoco vamos a poder hacer. Era un partido importante para nosotros, previo a lo que va a ser el arranque en la Copa Libertadores”.

El DT ironizó: “Igual yo no me enojo más. Soy un tipo muy feliz como para enojarme a cada rato, pero está claro que la planificación cambia. Porque si depende de nosotros, es problema mío; ahora, cuando depende de los demás, ya no lo es”.

Consultado sobre si hubiera ido igual a la pretemporada sabiendo de las complicaciones actuales, sostuvo: “Cuando son claras las reglas está todo bien, pero cuando no son claras y te las van cambiando, es medio complicado”.

“Seguramente nos adaptaremos. Si bien va a ser un cambio que no teníamos pensado, iremos adecuándonos y yo creo que nos vamos a enfocar claramente en esa semana también. Y si bien va a ser largo, vamos a estar bien. A veces, te guste o no, tenés que aceptarlo”, concluyó Gallardo.

River llegará a la Argentina el martes a las 11.15 y se implementará un corredor sanitario para que el plantel quede hospedado en el hotel Faena de Puerto Madero por una noche. El miércoles se trasladarán al Sofitel de Cardales y allí estarán hasta el miércoles 14, día del partido contra Argentinos Juniors por los octavos de final de la Libertadores.

Qué dijo Matías Lammens sobre la situación de River

El ministro de Deportes, Matías Lammens, se mostró en sintonía con la medida tomada por las autoridades argentinas. “Estoy de acuerdo con el aislamiento de River. No cumplió con la burbuja y por eso deben aislarse”, señaló en diálogo con radio La Red.

“El aislamiento no impedirá que puedan seguir trabajando y entrenando. Estarán en un hotel y de ahí irán al entrenamiento sin tener contacto con nadie”, expresó el funcionario.

El titular de la cartera de Turismo y Deportes aclaró: “El Ministerio de Salud aduce que no fueron a una competencia internacional y que tampoco estuvieron en burbuja”.