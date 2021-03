En la antesala de lo que puede ser un partido bisagra para ambos equipos en lo que respecta a sus aspiraciones en la Copa Liga Profesional, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa.

¿Se le hace más fácil el partido a River sin público en La Bombonera?

"No creo que se nos haga más fácil. Dependés de la personalidad de los jugadores y de la capacidad del equipo para desarrollarse en esos ambientes que son adversos. Nosotros nos hemos comportado bien en los últimos años cada vez que fuimos a la cancha de Boca. Más allá de que no está el público, estos partidos se observan en el mundo, por lo que requieren una concentración máxima. No hay como jugarlos ni sentirlos, son espectaculares. Te generan esa adrenalina que no generan otros. Aún ausentes, hay millones de hinchas pendientes del partido y por eso hay que manejar las emociones".

El equipo, ¿se prepara con lo que se tiene o pensando en el rival?

"Sería irresponsable no tener presente al rival al que enfrento. Todos los entrenadores tenemos esas herramientas de estudiar a los rivales y después elegir acorde a eso. No tenés que desconocer las virtudes y defectos del rival. Observo al rival, me preocupo por él pero prevalece lo que queremos hacer, más allá de saber cuáles son sus virtudes y defectos"

Gallardo, sobre las posibles ausencias en Boca: "No me dejo guiar por información no oficial"

"No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo, porque depende absolutamente de nosotros. A mi no me cambia absolutamente nada, más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a cómo queremos jugar el partido".

¿Cómo imagina el Superclásico?

"Va a depender mucho de las formaciones de los equipos. Si me dejo guiar por la última formación de Boca, es un equipo que tiene juego en la mitad de la cancha, que no tiene mucha referencia en ataque pero van rotando. Eso lo hace un equipo que tuvo, no desde el inicio pero en el tránsito del partido, un mayor control de pelota que lo habitual. Si encima entendemos que no somos un equipo que va a especular, se puede hacer un partido abierto. Los primeros minutos serán de estudio, creo"

Gallardo jugó al misterio con el equipo

Al ser consultado sobre la formación para el partido del domingo, el Muñeco la tiró afuera: "No estoy en condiciones de dar el equipo. Lo tengo pero no estoy en condiciones de darlo. Yo no tengo dudas. Tengo el equipo, no lo voy a dar. Tengo el equipo confirmado, no se lo confirmé a los futbolistas. Supongo que mañana lo haré para que estén enfocados. Pero son tan importantes los que arrancan como los que pueden cambiar el partido desde el banco. Eso es fundamental. Un entrenador también tiene que evaluar esas posibilidades".

A la espera de la confirmación, el once va tomando forma

Si bien Gallardo todavía no brindó una confirmación oficial de lo que será el equipo titular, una de las principales novedades sería la inclusión del retornado Jonathan Maidana en la defensa, aunque resta saber si ingresará en lugar de Héctor Martínez o Robert Rojas. Asimismo, todo parece indicar que Jorge Carrascal ganaría la pulseada por un lugar en el medio. Así, el posible equipo del Millonario sería:Franco Armani; Paulo Díaz, Maidana, Rojas o Martínez; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabricio Anglieri; Nicolás De La Cruz y Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Por el lado de Boca, de un día al otro cambió totalmente el panorama. El pasado jueves y en la antesala del Superclásico ante River, Carlos Tevez y Edwin no pudieron terminar la práctica y sus presencias el próximo domingo en La Bombonera son inciertas. Este viernes, ambos entrenaron diferenciado y mañana serán exigidos para ver si llegan o no al cruce con el Millonario.

El horizonte no parece dar los mejores indicios y hay probabilidades de que se pierdan el encuentro. El Apache sufrió un esguince de tobillo, producto de un golpe con el juvenil Alan Varela, y debió abandonar el campo de juego del predio de Ezeiza. Si bien siente dolor en la zona afectada, no quiere mirar de afuera la cita trascendental y trabaja a contrarreloj para llegar como sea, aunque todo dependerá de cómo evolucione de su lesión.

Por el lado del colombiano, clave en este último tiempo del Xeneize, sintió una molestia en uno de sus cuádriceps, dejó la cancha por precaución y también está entre algodones. Hoy fue evaluado en el entrenamiento matutino y mañana intentará aumentar el ritmo de trabajo para ver si logra meterse en la convocatoria y, si el músculo colabora, en el once inicial.

Miguel Ángel Russo, en tanto, afronta estos días con la duda de no saber si podrá contar con dos de sus principales figuras y perfila un equipo que tiene varios nombres propios en interrogación.

En caso de mantener el 4-3-3 que viene utilizando, el DT dispondría a: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Edwin Cardona; Gonzalo Maroni, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Por su parte, con la incorporación de la línea de tres defensores, el once sería con: Andrada; Zambrano, López, Izquierdoz; Capaldo, Medina, Jorman Campuzano, Cardona y Fabra; Tevez y Villa.

Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucionen en estos días ambos futbolistas, a quienes esperarán hasta último momento. En caso de que no juegue el volante, en su lugar podría ingresar Alan Varela y Maroni pasaría a tomar el rol de conductor que acostumbra el cafetero. En cambio, por Carlitos hay tres posibles opciones: Franco Soldano, Ramón Ábila o Luis Vázquez. El ingreso de Mauro Zárate sería muy difícil debido a que arrastra una molestia.