En conferencia de prensa tras el último entrenamiento de River, Marcelo Gallardo se refirió a las versiones que lo vinculan con el Barcelona de España: “Es simple, en lo que respecta a mí no me puedo hacer eco de los rumores”. Además, el estratega del conjunto de Núñez le respondió a Juan Román Riquelme.

El entrenador millonario que prepara el compromiso de la fecha 13 de la Superliga ante Rosario Central (domingo desde las 11 en el Monumental) fue claro: “No he escuchado a nadie concretamente y tampoco creo que ninguna otra parte se presentaría como para hacer alguna gestión o iniciativa, conociendo que estamos en una instancia de muchísima importancia para nuestra institución, jugando partidos definitorios y es claro que nosotros, o por lo menos desde mi parte, no existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante. No me puedo dejar llevar por todo eso porque nunca lo he hecho hasta ahora y tampoco lo voy a hacer en este momento. No tengo nada para decir con respecto a todo ese tipo de rumores”.

Después de que hasta el presidente Rodolfo D’Onofrio hiciera hincapié en el supuesto interés del Barça en el Muñeco, el propio DT terminó de aclarar el panorama: “Hay mucha ansiedad sobre mi futuro y yo estoy bien. Sé que mi comunicación tiene que ser firme y sincera, pero yo no estoy pensando en el año que viene. Yo estoy pensando en mañana, en las semis de la Copa Argentina y la final de la Libertadores. Esa es una cuestión de ansiedad de otros entornos que a mí no me compete”.

Gallardo confirmó el once riverplatense para enfrentar este fin de semana al Canalla con Enzo Pérez por Leonardo Ponzio como único cambio (respecto a la última victoria ante Aldosivi). Será entonces con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

En tanto, lamentó la mudanza de la sede de la final de la Libertadores: “No sé si estamos preparados culturalmente en nuestro continente para este tipo de cambios. El hincha es el que más sufre esto porque no está acostumbrado y las distancias en Sudamérica son largas. Ya tuvimos un problema el año pasado de no poder disfrutar la final con nuestra gente. Hay una doble desilusión en los hinchas por no poder disfrutar de esta final. Es razonable la decisión de cambiar la sede por lo que se está viviendo en Chile, no me correspondía a mí decidir pero es mi opinión”.

La respuesta a Riquelme

Juan Román Riquelme volvió a aparecer públicamente este jueves por la tarde en una entrevista televisiva en la que dejó varios títulos que retumbaron fuerte en el fútbol argentino. Uno de los temas que tocó el Torero fue acerca de River y el ciclo de Marcelo Gallardo al frente del plantel.

"Gallardo es un genio. Armó 10 equipos en 5 años. Pero en el Mundial de Clubes no compitió. El Barcelona le ganó el partido desde el minuto uno al 90. Y cuando nos ganaron a nosotros, no compitieron el año pasado, porque quedaron afuera de la final. Yo tuve la suerte de que me dirigió el más grande de todos. Él nos enseñó a competir. Nos enseñó a ganar”, fue la frase del ídolo de Boca.

Si bien el ex jugador de 41 años le tiró un elogio al DT del Millonario, su comparativa con Carlos Bianchi y el hecho de decir que los de Núñez no compitieron en los dos Mundiales de Clubes que les tocó jugar no cayeron bien en el otro lado de la vereda.

El Muñeco fue consultado por las declaraciones de Riquelme. “No comparto, primero lo de ‘genio’ ni tampoco que ‘no competimos'. Fuimos a competir y perdimos. En cuanto a la distancia y diferencias que hay con los grandes equipos de Europa en relación a los grandes equipos de Sudamérica, ahí no necesitás ser ningún genio para saber que hay diferencias muy importantes. Nosotros perdimos contra un muy buen Barcelona pero era un equipo que llegó muy bien”, comentó el estratega de La Banda ante los micrófonos.

Claro que lo que llamó la atención fue la segunda parte de su respuesta, en la que deslizó un comentario irónico: “Román tiene tiempo para comer asado, hablar y analizar el fútbol, mientras yo tengo que pensar en lo que tenemos por delante. No tengo tiempo de analizar un comentario de él. Este equipo viene compitiendo hace mucho tiempo y se viene sosteniendo, eso es para destacar. No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo. No estamos para competir con los grandes equipos de Europa, estamos para competir acá”.