El plantel de River llevó adelante ayer una nueva práctica de cara al encuentro de mañana frente a Binacional de Perú, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América.

El equipo conducido por Marcelo Gallardo ya dio vuelta la página después del 2-2 frente a San Pablo y se prepara para ir a buscar a Lima tres puntos clave pensando en los octavos de final.

De no mediar ningún inconveniente de último momento, Gallardo, entrenador de River, repetiría los once que comenzaron el encuentro en Brasil. ¿Los once? Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de las Cruz; Julián Alvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Más allá de que repita los nombres, habrá que ver si Gallardo mantiene el esquema de tres delanteros que utilizó en Brasil. Por otro lado, el plantel supo ayer que ninguno tiene coronavirus tras los hisopados del sábado.