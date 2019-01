Marcelo Gallardo, entrenador de River, es uno de los elegidos por la gente para dirigir a la Selección Argentina. De hecho, al momento de decidir al reemplazante de Jorge Sampaoli, encabezaba varias encuestas.

"Dirigir la Selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas", contó el Muñeco en una entrevista con el diario El País, de Uruguay.

El DT, que fue galardonado como el mejor de América, declaró que nunca lo llamaron debido a su manera de referirse a la AFA y el proceso de Selección Argentina. "Siempre se me ha relativizado con la selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba, sobre todo al proceso de selección, que lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejores", sentenció Gallardo.