El goleador de River, Lucas Pratto rompió el silencio ayer en TyC Sports, contó la necesidad de salir a hablar porque los jugadores no están siendo escuchados en este momento y, al igual que declaró hace unos días Marcelo Gallardo, afirmó que los que tiene la posibilidad de entrenar, deben hacerlo.

Entre otros temas, Pratto se refirió a las palabras del entrenador de River y expresó que el Muñeco "tiene un carácter y un carisma diferente. Vive como piensa, piensa como vive".

El Oso destacó que cuando Gallardo decide salir a hablar "las cosas cambian en los medios y para todo el mundo porque es una figura muy importante en el deporte. Lo que hace Gallardo es mover un poco la estantería: decirles a todos que estamos presentes y queremos opinar porque somos protagonistas", cerró sobre el tema Pratto en diálogo con Sportia.

Respecto a su futuro, destacó que "estoy bien acá, obviamente fue un año difícil, pero hay cosas más importantes por preocuparme que por pensar en irme. Estoy contento, la gente me quiere mucho. Tengo que pensar en ponerme bien y estar al 100% para cuando podamos volver a entrenar".

Respuesta

Consultado sobre la decisión de no haber jugado en la Copa de la Superliga contra Atlético Tucumán, Pratto sostuvo que "(los dichos de la dirigencia tucumana) no lo tomo como una chicana, me parece más de ignorancia que de chicana".