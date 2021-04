El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, podría llevar un equipo alternativo para jugar ante Fluminense el jueves en el debut de la Copa Libertadores 2021 y reservar a los titulares para el encuentro ante San Lorenzo, por el torneo local.



Tal como sucedió en el arranque de la edición pasada de la Libertadores, River busca definir su clasificación para las finales de la Copa Liga Profesional y necesita un triunfo para asegurarse el pase a cuartos de final.



La ecuación que hacen en el cuerpo técnico de River es que una derrota en el primer partido de la fase de grupos es menos grave y se puede dar vuelta. En cambio, con la paridad de la Zona 1 de la Liga Profesional podría significar quedar afuera.

El DT repetiría lo de la edición anterior cuando perdió en Quito, 0-3.

De todos modos, como tiene dos jugadores suspendidos por expulsiones en la Libertadores pasada, Robert Rojas y Jorge Carrascal, algunos titulares van a tener que jugar en Brasil y tendrán que planificar los esfuerzos del equipo por el poco tiempo de recuperación con que cuentan.



Matías Suárez se recupera de una sinovitis en la rodilla derecha que le hizo perder los últimos tres partidos y la idea del cuerpo técnico es que si está bien pueda jugar el fin de semana contra San Lorenzo.



Por su parte, se encuentra mejor el volante Agustín Palavecino, quien no completó el partido ante Central Córdoba el viernes por un golpe en el glúteo. Nicolás de la Cruz, quien estuvo ausente por un golpe en la rodilla, se entrenó con absoluta normalidad.



El plantel "millonario" practicó ayer en el predio de Ezeiza. Hoy repetirá la rutina, para viajar a Río de Janeiro en vuelo chárter el miércoles y regresar tras el partido ante Fluminense para entrenarse el viernes.



En Boca, además de estar confirmada la ausencia de Carlos Tevez por decisión del entrenador Miguel Russo para visitar a The Strongest en Bolivia, las dudas ahora pasan por cuáles futbolistas estarán en el mediocampo, en el debut de ambos equipos en la Copa Libertadores 2021.



Russo mantuvo su tesitura de que Tevez no viaje. Con el nuevo escenario (el plantel tiene seis bajas obligadas entre contagios de Covid, la lesión de Mauro Zárate y la suspensión de Frank Fabra), se abría la posibilidad de que el entrenador pudiese cambiar de parecer, cosa que no sucedió.



Además, sobre llovido mojado, anoche se supo que el arquero Esteban Andrada era contacto estrecho, y por lo tanto no estará en los compromisos de las próximas dos semanas.



El posible once del actual bicampeón argentino para jugar en Bolivia sería con Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra o Nicolás Capaldo, Alan Varela o Leonardo Jara y Cristian Medina o Capaldo, Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano.



Hoy debutarán en la Copa Libertadores: Argentinos Jrs., recibiendo a Nacional, de Uruguay, a las 19.15 y Vélez Sarfield ante Flamento (21.30).