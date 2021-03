Antes de que la edición número 253 del Superclásico del fútbol argentino, entre Boca y River, Marcelo Gallardo fue implacable. Previo a que Facundo Tello diera el pitido inicial para que las acciones comenzaran en La Bombonera sacó los micrófonos del banco de suplentes, hecho que el DT había prometido en la semana.

El entrenador, en la conferencia de prensa antes del duelo, realizada entre semana, había dicho: "Voy a empezar a sacar micrófonos, no me gusta que todo se haga público, ya no tenemos intimidad. Me gustaría que se hablara más del juego que lo que uno hizo con un árbitro o lo que le dijo a un ayudante técnico o un jugador".

Apenas llegó al banco de suplentes, Gallardo cumplió lo prometido. Solicitó que le sacaran los micrófonos y así lo hicieron. Ahora, no se podrá escuchar lo que el técnico y sus ayudantes le digan a los futbolistas. El Muñeco no falla.