Firme. El Muñeco, de 42 años, no apunta a ser el sucesor de Jorge Sampaoli. "Sólo pienso en River", afirmó el DT.

Marcelo Gallardo rompió 57 días de silencio. En ese lapso pasaron pocas cosas en River. Pero el mundo futbolero se sacudió con el Mundial y la Argentina fue una de las selecciones que más secuelas sufrió. Por eso la conferencia de prensa de ayer del entrenador tenía un condimento extra. Más allá del debut de mañana por la Copa Argentina ante Central Norte de Salta, había un tema excluyente en la órbita del entrenador.



"Los rumores generalmente son rumores y soy muy respetuoso en cuanto a las formas. No tengo mucho para decir. ¿Si me gustaría? A cualquier entrenador argentino le ilusiona dirigir alguna vez a su seleccionado. Es el máximo orgullo. De ahí a que me postule para ser entrenador del seleccionado me parece que no va conmigo. Agradezco y me llena de orgullo que se me nombre para ser uno de los candidatos. Primero, no recibí ningún llamado. Segundo, mi cabeza está en River. Todos saben lo que pienso de lo que pasa hace tiempo en el fútbol argentino. Venimos haciendo las cosas mal hace tiempo y debemos aprender de lo que pasó en el Mundial", sostuvo Gallardo.



Y a su manera decidió correrse del camino de la Selección y enfocarse en River. "Yo tengo un contrato firmado, me comprometí y lo respetaré hasta que me digan basta. Me gustaría poder cumplirlo hasta el día que no tenga más energía. Y ese día daré un paso al costado. Es mi forma de actuar, de pensar. No me voy a desviar de eso. Ni por un rumor ni por algo que no está en mi cabeza".



En este sentido, la frustración en Rusia 2018 fue para el DT una consecuencia. "A veces pueden pasar cosas inesperadas porque es fútbol. Pero lo dije hace tiempo: venimos haciendo las cosas muy desprolijas. No había un convencimiento de acuerdo a lo que se planificaba, lo que se desarrollaba y no había visión a futuro. Nos fue mal, como le puede pasar a cualquiera, y se terminó. No había un convencimiento con un entrenador que había firmado un contrato por cinco años".

El contrato de River con Gallardo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

El Muñeco y...

Messi

"Lionel me despertaba ilusión. Pero siempre esperamos que nos salve la vida. Es el mejor del mundo pero también tiene momentos en los que demuestra que es humano".

Fixture de Superliga

"Si me parece injusto, a quién le voy a echar la culpa, ¿a un software? Muchas veces a nosotros nos perjudicaron y no salí a decir algo. Me parece que se le está dando mucha importancia".

Pretemporada

"Estoy muy conforme con lo que realizamos. Se hizo una buena preparación para todo lo que debemos afrontar en este semestre tan importante para nuestra institución".

Objetivos

"Debemos ir por parte: primero es el cruce que tenemos por Copa Argentina y luego iremos continuando paso a paso. No sirve de nada ni nos favorece ir mirando situaciones más lejanas".