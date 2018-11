Marcelo Gallardo, entrenador de River, quedó conforme con los movimientos de Juan Fernando Quintero en las últimas prácticas con cinco mediocampistas y Lucas Pratto como único punta, por lo que el colombiano podría ser el elegido para estar en la Superfinal de la Copa Libertadores ante Boca de este sábado.

El Muñeco dejaría entonces a Ignacio Fernández en el banco de suplentes y el centro de la cancha se completaría con Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez. En el fondo, mientras tanto, volvería a la línea de cuatro zagueros con Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinolay Milton Casco.

Sin embargo, la duda se mantendrá hasta los minutos previos al Superclásico y, al igual que en la vereda de enfrente, Gallardo no revelará los once para no darle ninguna pista a su rival antes de un duelo trascendental.