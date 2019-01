Lo dijo. Gallardo dejó en claro que desea dirigir a la Selección Argentina pero no es el momento. Lo aclaró al recibir el premio como mejor DT de América.

Montevideo, Uruguay, Télam



El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reveló que dirigir al seleccionado argentino "es un deseo" pero que "nunca nadie" le demostró que realmente lo quería en ese cargo.



En una entrevista que publicó ayer el diario El País de Uruguay, que lo eligió como el mejor DT de América, el "Muñeco" se refirió al seleccionado argentino y confesó que se sintió "descartado" por haber sido crítico de los últimos procesos.



"Al manifestar que todo el proceso de selección lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejoren", manifestó Gallardo, quien como pocas veces deslizó su deseo de poder conducir al conjunto nacional.



"Dirigir la Selección Argentina es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas", expresó.



En esa línea, agregó: "Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería".



Gallardo participó ante noche en Uruguay de la gala del tradicional premio "América le responde a El País" donde fue premiado como el mejor entrenador de América con un 87% de los votos.



Al recibir el premio, en un momento muy emotivo, el entrenador dos veces campeón de América al frente del "Millonario" dedicó el galardón a Rodrigo Mora, quien el domingo pasado anunció su retiro del fútbol al no poder recuperarse de una lesión en la cadera.



Gallardo hizo anoche una "mención especial para un jugador que merece que yo lo mencione y que lo valore, que es Rodrigo Mora. Este premio es para él".



"Para mí no ha sido solamente un jugador valioso como profesional, sino un valor de persona tremendo. Y el fútbol lo deja hoy a él y quiero compartir esta mención con él", cerró el técnico de River Plate mostrándose emocionado.





Pinola: "Los hinchas estarán siempre felices"

El defensor de River Javier Pinola aseguró ayer, a un mes de la obtención de la Copa Libertadores ante Boca, que hicieron "historia" y los hinchas estarán "felices por el resto de sus vidas".



Pinola, en un alto de la pretemporada en Punta del Este, señaló que están "cayendo de a poco" por semejante logro frente al rival eterno que registró el triunfo por 3 a 1 en la revancha disputada en el estadio Santiago Bernabéu, de Real Madrid.



Sin embargo, el defensor ex Rosario Central manifestó a ESPN que irán "por más" de cara a una nueva temporada que incluirá distintos objetivos por coronas de diferentes certámenes, en especial nuevamente por la Copa Libertadores.



"Tenemos que buscar nuevos objetivos. Este club te exige mucho. Siempre hay que ir por más. Siempre se puede ir por más. Lo que se logró es insuperable, pero cada logro tiene su sabor", señaló el defensor central.



"Acá te enseñan a tener esa exigencia de ganar todo y por lo pronto tenemos que recuperar puntos en la Superliga", señaló Pinola.



River Plate, último campeón de la Copa Libertadores, disputará su primer partido oficial del año el 19 de enero cuando reciba a Defensa y Justicia en el Monumental, por el postergado de la fecha ocho de la Superliga donde reúne 19 puntos con cuatro cotejos menos.



El "millonario" tendrá como objetivos la defensa del título en el máximo certamen continental, la tercera Recopa Sudamericana (con Atlético Paranaense, de Brasil, como rival) y recuperar el terreno perdido en el campeonato local que tiene como líder a Racing Club con 36 unidades.