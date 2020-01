El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró ayer que le hubiera gustado jugar en el actual equipo del club porque fue un enganche que corría y pensaba, que es algo que hacen sus dirigidos.

"No es fácil hablar de uno, pero a mí me hubiese encantado jugar en este equipo porque yo no era un típico enganche, me gustaba correr y pensar porque hacía lo que hacía y este equipo lo hace y cuando tenés estás posibilidades a cualquiera le resultaría cómodo", analizó el Muñeco en conferencia de prensa en River Camp. En este sentido agregó: "Igual me hubiera costado sostenerme en el tiempo porque este equipo tiene eso que necesita de la voluntad del jugador de la exigencia, y eso genera un desgaste grande que no todos pueden mantener". "Nosotros estamos hace seis años y siempre los esfuerzos se hacen en conjunto y hemos tenido casos en los que hay buenos pasajes y luego necesitan relajarse y acá eso no se puede y se deben ir", añadió el entrenador de River.