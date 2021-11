El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, pidió paciencia en relación a la decisión de su continuidad al frente del equipo porque "cuando termine la participación en el torneo evaluaré qué vamos a hacer en el futuro".

El Muñeco, a quien se le vence el contrato a fin de año, dijo en conferencia de prensa: "Entiendo la ansiedad de ustedes, pero nosotros estamos enfocados en la liga, todo lo que venga después y que se imaginan es para otro momento".

River es el líder de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con siete puntos de ventaja sobre su escolta Talleres, y a falta de cinco fechas el objetivo de Gallardo es el título local que nunca ganó en sus siete exitosos años al frente del equipo. El DT también habló de los beneficios de jugar una sola competencia: "Dejamos de jugar doble competencia este año, no nos había pasado en siete años y nos quedamos afuera de la Copa y eso nos permitió enfocarnos en el torneo local. Tener esas semanas largas de trabajo y tiempo para acompañar al jugador fue bueno porque a veces la triple y doble competencia es una vorágine no te permite tener un momento para ver evoluciones, ahora la tuvimos esa chance y el equipo la aprovechó", agregó. El equipo "no llegó a su techo" remarcó el entrenador.

Los citados

Gallardo, incluyó al volante José Paradela y Tomás Galván en la lista de convocados para el partido ante Platense, por la 21ra fecha del torneo de la Liga Profesional. Galván y Paradela vuelven a estar entre los citados luego de varias jornadas en los que no los tuvo en cuenta.