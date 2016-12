"No ha sido fácil para mí en estos días. Hace 20 días venía evaluando la posibilidad de dar un paso al costado, de poder parar la pelota y reflexionar sobre mi persona. Gracias a que tuve algunos días para reflexionar, hoy puedo decir que voy a seguir un año más. Me lo dicta el corazón, es lo que siento", explicó el entrenador en sus primeras palabras. Sobre sus dichos de hace unos días en los que había especulado con la posibilidad de irse, el Muñeco aseguró: "No pensé la repercusión que podían tener mis palabras. A veces uno por ser natural dice cosas de las que no piensa su repercusión".

Copa Argentina

"Necesitaba esos dos o tres dias para ver lo que quería. El amor icondicional de la gente de River también ayudó. Sentía que no me podía desprender de un vínculo tan fuerte", agregó. "El año que viene va a ser muy lindo, vamos a jugar la Copa Libertadores y seguimos con el campeonato", se ilusionó el entrenador respecto a la triple competencia que tendrá el Millonario en 2017, sumando también el título que deberá defender en la Copa Argentina. Además disputará también la Supercopa Argentina.

Marcelo Gallardo

Luego del anuncio de su continuidad, el DT de 40 años dio a entender que se queda para seguir apuntando a más y no sólo "por estar". "Me quedo para redoblar apuestas, no tiene sentido estar por estar. El objetivo es seguir siendo competitivos. Quizá no se pueda ganar, pero la idea es mejorar siempre", aseguró. Gallardo llegó a River a mediados de 2014 y comenzó un ciclo que se caracterizó por los éxitos, ya que en estos dos años y medio se consiguieron seis títulos en total, incluidas la Copa Libertadores 2015 y la Sudamericana 2014.