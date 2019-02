Buenos Aires, TELAM



El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no despejó las incógnitas respecto del esquema táctico ni la formación que presentará el domingo ante San Martín de Tucumán, en partido de la vigésima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Sí hay indicios, como la posible vuelta a la titularidad de Javier Pinola, Leonardo Ponzio y Lucas Pratto. Pero la lesión de Gonzalo Montiel (un esguince en la rodilla derecha), ya sin su reemplazante natural (el paraguayo Jorge Moreira, que se fue al fútbol de Estados Unidos), abre un interrogante sobre los once que elegirá el "Muñeco" para medirse con el equipo tucumano. Gallardo no realizó el habitual trabajo táctico con pelota de los días jueves y habrá que esperar hasta hoy o el sábado, cuando el plantel quede concentrado, para conocer la formación que jugará ante el "Santo" tucumano el domingo a las 17:10 horas en el Monumental.

El choque tiene cierta relevancia para River: necesita sumar para meterse en la zona de clasificación a la próxima Libertadores. Tiene 30 puntos (zona de Sudamericana) y está a cinco del otro conjunto tucumano, Atlético. Los habituales titulares que no participaron del partido del domingo ante Banfield, que ahora volverán, y la lesión de Montiel obligarán al entrenador a modificar gran parte del equipo y podría también cambiar el sistema táctico para jugar con línea de tres defensores. Así el equipo que podría jugar ante San Martín sería con: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Pinola; De la Cruz o Mayada, Ponzio, Ignacio Fernández y Milton Casco; Juan Fernando Quintero; Pratto y Rafel Borré.