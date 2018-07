Marcelo Gallardo habló este mediodía sobre los rumores que lo vinculaban a la posibilidad de asumir como nuevo entrenador de la selección argentina y descartó terminantemente esa posibilidad.





"Para cualquier entrenador argentino la ilusión de dirigir alguna vez su seleccionado es el máximo orgullo, pero de ahí a que me postule para ser entrenador del seleccionado hay mucha distancia; eso no va conmigo. Yo agradezco y me llena de orgullo el reconocimiento en esta situación. Que se nombre mi persona. De mi boca no va a salir nada porque no recibí ningún llamado y mi cabeza y mi proyecto están en River", aclaró el Muñeco.





Además, aclaró su opinión sobre el presente del fútbol argentino y la conducción de la AFA: "Todos saben cuál es mi opinión sobre lo que pasa hace mucho en el fútbol argentino y todas sus desprolijidades. Lo que el Mundial nos demostró es que venimos haciendo las cosas bastante mal hace mucho tiempo. Es momento de aprender".