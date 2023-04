Marcelo Gallardo reconoció que le cuesta continuar con su carrera luego del paso exitoso por River y reveló que necesita sentirse "identificado" para volver al ruedo.

"Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora", explicó Gallardo en diálogo con el medio The Athletic.

Actualmente, está en la órbita de grandes equipos de Europa como el Chelsea y el Paris Saint-Germain (PSG) de cara al inicio de la temporada que viene.

Su exitoso paso por el club de Núñez significó un gran desgaste para el exentrenador, que se caracterizó por su intensidad en los entrenamientos, en los partidos y por sumergirse por completo en lo que es el club. "Estuve completamente inmerso en el club durante ocho años y medio. Más que nada, he estado disfrutando la oportunidad de estar lejos del fútbol. Disfruté de mi tiempo, mi espacio, mis seres queridos, mis amigos, las cosas hermosas de la vida. Pude relajarme sin tener la cabeza enterrada en el trabajo", declaró.

"Tiene que haber un sentimiento. Tengo que saber en qué tipo de viaje me estoy embarcando. Después de eso, todo se reduce a los resultados; ningún entrenador puede escapar de eso. Sin embargo, al observar ciertas tendencias y cómo se están gestionando ciertos proyectos… si no encontrás algo con lo que realmente te identifiques, desde el principio, será muy difícil", destacó.

Posteriormente, Gallardo señaló que las otras cosas que necesita en un equipo se pueden construir y añadió: "No descarto nada, pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que (solo) daría la bienvenida a algo que marque esas casillas. De lo contrario, mantendré la calma y seguiré preparándome, esperando que llegue ese momento".

Por último, el ganador de dos Copas Libertadores como técnico en River, sorprendió cuando manifestó que posiblemente "no sea entrenador el resto de su vida".

"Tal vez entrene por seis, siete, ocho años más y luego intente otra cosa. Esa es una visión que tengo para los próximos años. Pero voy a ver cómo me siento en cada momento y disfrutarlo. Así como disfruté mis ocho años en River. Al igual que estoy disfrutando de mi vida en este momento. Tal vez mañana estaré disfrutando de algo nuevo que me motive", sentenció.

Fuente: NA.