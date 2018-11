Sincero. Marcelo Gallardo se mostró muy disconforme con la actitud de su equipo ante el Pincha.

Al técnico de River, Marcelo Gallardo, no le gusta perder nunca. Ni siquiera en la previa del partido más trascendental de la historia. Por eso se fue muy caliente tras la derrota contra Estudiantes en cancha de Quilmes.



"Estos partidos hay que jugarlos, no hay que escaparle. Mas allá de la importancia, que todo esté enfocado en el fin de semana que viene. No tiene nada que ver. Teníamos que estar metidos y sacarlo adelante. Lamentablemente, no sucedió así", tiró el Muñeco.



Con respecto al desarrollo, Gallardo sostuvo: "No jugamos un buen partido. No tuvimos mucha conexión, ni asociación, ni tampoco profundidad. No se hizo méritos para ganar. Lo mas justo hubiese sido un empate. El gol fue de carambola. Nos vamos con una derrota que no merecíamos, pero tampoco hicimos mucho para ganar. Hay que terminar este día y pensar en lo que viene".