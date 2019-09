Los jockey Sergio Fernández (None Like Him) y Maximiliano Urquiza (Mandela Eterno) compartieron el sabor agridulce del empate.



El resultado generó distintas reacciones. Algunos aficionados sugerían que debía realizarse un desempate sobre mil metros entre los dos caballos. Otros protestaban porque entendían que con esa determinación los perjudicaban. Lo cierto es que en la "redonda" donde se premia a los ganadores, los peones paseaban a los caballos, mientras los jockey recibían saludos y ofrecían declaraciones mientras esperaban el resultado. A la media hora de concluida la competencia y con la "puesta" firme, Maximiliano Urquiza, que condujo a Mandela Eterno, comentaba que era la primera vez que le pasaba esto. "Es una sensación rara. Ganaste pero no ganaste". A su lado, Sergio Fernández, coincidía: "Es un sabor agridulce", afirmaba.

Quienes también esperaron con algo de angustia la definición fueron Ricardo Oliva y Luis Flores, propietarios de los caballos. "Para mí ganó el mío (None Like Him) pero fue muy parejo. De todas maneras estoy feliz porque el clásico quedó en la provincia y Luis (Flores) es un hombre que con su gente trabaja mucho por el turf sanjuanino", explicó Oliva.

Los propietarios, Luis Flores y Ricardo Oliva dijeron estar alegres por el resultado. Ambos elogiaron la tarea de sus caballos y los jockey que los condujeron.

Flores compartía la alegría por la gran carrera que hizo su caballo, que por la arremetida final dio la sensación que había ganado. "Estoy muy alegre. Ganar un Sarmiento es el sueño de todo propietario y hoy lo hicimos, compartido, pero lo conseguimos", afirmó.