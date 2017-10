Por precaución. Arián Pucheta debió salir antes de tiempo por una molestia en su gemelo, pero que no es de gravedad.

Para Néstor Gorosito, el entrenador verdinegro, el primer triunfo de visitante en la Superliga no coincidió con el mejor partido de San Martín. No obstante, lo justificó que "ganamos porque fuimos mejores que Arsenal".



"Me voy contento con el resultado", dijo y luego agregó: "en el primer tiempo tuvimos las mejores opciones pero no jugamos bien, y en el segundo tampoco, pero se ganó, sirve para sumar y seguir con la expectativa de seguir creciendo".



Pipo subrayó que en cuanto a producción y chances fueron más y por ello ganaron merecidamente. "En el primer tiempo tuvimos tres claras para hacer goles y en el segundo tuvimos varias contras y por eso el triunfo es justificado".



"Veníamos jugando mejor, pero es importante sumar y ganar, y si podemos jugar bien como en los partidos anteriores va a ser mucho mejor", agregó el DT, quien hizo énfasis que en "ganamos y eso es lo importante, pero tenemos que mejorar".