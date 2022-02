Dentro de un mes exacto, el 26 de marzo, Cecilia Román (16-5-1) expondrá por séptima vez su cinturón de campeona mundial de peso gallo de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), lo hará en Leeds, Inglaterra, ante la australiana Ebanie Bridges (7-1-0, 3KO). Desde Buenos Aires, donde lleva un mes concentrada, la boxeadora sanjuanina confió cómo va su entrenamiento, para el trascendental combate.

- ¿Cómo está la preparación a un mes de la pelea?

- "Bien, venimos trabajando con las mejores expectativas para la pelea, esta semana empezamos las sesiones de guanteo de diez rounds. Lo estoy haciendo con Yesica Bopp, campeona mundial minimosca, Daniela Ramos que es campeona nacional de Brasil, con Celeste Alaniz que es campeona argentina y latina de categoría mosca".

- ¿En qué aspecto de tu estilo ponen más énfasis?

- "La idea es trabajar sobre cantidad de golpes, intensidad, para imponer un ritmo de pelea, que tenga que ver mucho con la condición física, no solamente en velocidad y en la fuerza, sino también en constancia de ataque permanente".

- ¿Cuándo y con quiénes viajas a Inglaterra?

"Iré con Carolina Duer, Juan Ledesma, Luciano Cardozo, quien es parte del equipo, lo haremos una semana antes, en esos días ya bajaremos el ritmo del entrenamiento y nos centraremos en dar el peso".

- Hablando de eso, ¿cómo estás con respecto a la balanza?

- "Durante este mes atrás aumenté de peso, con la idea de ganar masa muscular, y a partir de esta semana empezamos a buscar la categoría. Estoy tres kilos arriba, para dar el peso exacto el día de la pelea. No queremos regalar nada. Ganando abriré otras puertas para pelear afuera, como una unificación con la inglesa Shannon Courtenay, campeona de la AMB, que es representada por Match Room, la misma que, por intermedio de Eddy Heran organiza esta pelea".

- Tu rival es un tanquecito, muy fuerte, que avanza sin importar lo que le tiren. ¿Cuál será el plan de pelea?

- "Ella mide 1,55 metros, soy 8 centímetros más alta. Sabemos que va al frente tirando, que aguanta, así que la idea es asentar las manos bien, cosa de poder frenarla y que sienta la fuerza de los golpes. Hemos visto en los videos que se corta fácil, así que buscaremos conectar muchos golpes para lastimarla".

- Bridges será dueña de casa, ¿cómo asumes el hecho que deberás demostrar más de la cuenta para que no te perjudiquen con un fallo localista?

-"Voy de visitante, por lo que no queda otra que trabajar del primero al último round, no dejar mucho margen de duda o diferencia, por eso no queremos dejar ningún clavo suelto. Por eso es que hay que llegar con una gran condición física, para imponer un ritmo de pelea que ella no lo pueda soportar".

En Argentina se verá por la TV paga

La cartelera del sábado 26 de marzo en Leeds, donde la sanjuanina Cecilia Román expondrá su cetro gallo de la FIB, ante la australiana Ebanie Bridges, se realizará en la noche de Inglaterra, tarde de nuestro país, por lo que la cuyana estará subiendo al ring a las 17,30 o 18 de ese día.

La televisación está a cargo de la señal de streaming DAZN, que tiene al boxeo como el principal deporte. Para verla habrá que pagar. El costo mensual es de dos dólares, y otorga la opción de "bajarla" -una conexión de Internet- en los teléfonos celulares o en la pantalla de Smart TV.

Martínez va por el Mundial supermosca de la FIB

El argentino Fernando Martínez (13-0-0, 8KO) tendrá esta noche la pelea más importante de su corta carrera cuando se enfrente al monarca supermosca de la FIB, el filipino Jerwin Ancajas (33-1-2, 21KO), combate a desarrollarse en el hotel The Cosmopolitan de Las Vegas.

La pelea forma parte de una cartelera que será televisada en vivo por las señales de cable ESPN 2 y Star+ desde la medianoche.

El filipino es amplio favorito para esta pelea, que se confirmó hace apenas un mes, luego de que a fin del año pasado se frustrara su combate unificatorio con el japonés Kazuto Ioka, monarca de la categoría para la OMB.

Pese a que el combate se pactó hace apenas un mes Martínez aceptó el reto de pelear con un sólido campeón como Ancajas, que ganó el título en septiembre de 2016 y realizó nueve defensas exitosas.