Con cuatro goles a Alemania y dos a Colombia, Julieta Fernández finalizó la fase regular como la máxima anotadora del seleccionado argentino. Y tras el partido ante el equipo "cafetero", la jugadora de Las Águilas resaltó haber conseguido el primer puesto en el grupo y adelantó que espera encontrar un juego más ofensivo de las rivales, de cara a los play off del Mundial. "El partido ante Colombia no fue bueno. Sabíamos que se iban a meter atrás, para aguantar y tratar de sacar una contra. Pero al igual que contra Italia y Alemania lo supimos resolver. Ser primeras en la zona era el primer objetivo y ahora vamos por el otro, que es clasificar y conseguir un lugar en semifinales", destacó Fernández.

El rival en cuartos de final será Francia, que terminó último en su grupo. "Espero que proponga un juego diferente al que suponemos que va a hacer, aunque es probable que haga un planteo defensivo. Ese no es el hockey que nos gusta, pero si eso pasa no quedará otra opción que salir a destrabarlo con goles", dijo Julieta.

En los tres partidos que Argentina disputó en la ronda de grupo, ni el seleccionado de Italia, que integra el lote de los favoritos a ganar el torneo, le ofreció a Las Águilas un juego de ida y vuelta. Y evidentemente, como aseguró Fernández, al equipo eso no lo hace sentir cómodo.

"No sólo es que no nos gustan ese tipo de partidos, sino que no es para lo que nos hemos preparado. Estamos listas para que nos jueguen de igual a igual y hasta ahora eso no ha pasado", indicó.

En tanto, elogió a sus compañeras por el hecho de ser la goleadora de la selección. ""Este es un trabajo en equipo, sólo me tocó a mí anotar esos goles. Sinceramente estoy más contenta por cómo estamos funcionando como grupo", aseguró.

Una goleada previsible frente a Colombia

La selección argentina cerró ayer la etapa regular con triunfo 7 a 1 sobre Colombia, que le permitió terminar como líder invicta de la zona B. Fue un partido sin equivalencias, en el que el entrenador Giuliani rotó el equipo y le dio rodaje a las debutantes mundialistas, como Lourdes Lampasona que de paso hizo un gol.

De hecho, fue tan poco lo que el rival pudo ofrecerle ayer a Las Águilas desde la exigencia hockística, que tras el partido, el seleccionado albiceleste se trasladó a Valenciano para realizar un entrenamiento con mayor intensidad.

El resto

En la última jormada de la ronda de grupos, Portugal le ganó a Chile por un ajustado 3-2, en uno de los encuentros más atractivos. Por otro lado, el líder de la zona A, el seleccionado de España, superó a Francia por 8 a 0, en tanto que Alemania e Italia empataron 1-1.