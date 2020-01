El colombiano lo hizo de nuevo. Fernando Gaviria que se quedó con las ganas el domingo de ganar la etapa inicial, algo que se venía repitiendo todos los años, esta vez esperó hasta la segunda etapa para poder hacerlo. El ciclista del UAE Emirates contó que su objetivo principal es ganar etapas porque ganar la General "es imposible", haciendo referencia a que la Vuelta se definirá en El Colorado y que él, por sus cualidades, no es escalador.

"Hay corredores muy buenos para eso. Ganar la Vuelta está descartado porque es imposible. Me sentí muy bien, no puedo negar que estoy en muy buena forma. Hemos hecho una gran preparación con el equipo y me cuido mucho en las comidas, espero seguir así y llegar en mejor forma a las clásicas", expresó haciendo hincapié en que su misión máxima del 2020 será sin dudas el Tour de Francia. A 10 kilómetros del final cuando el pelotón comenzaba a acomodar sus "trenes" para el sprint, ocurrió una caída en donde Gaviria perdió a su "as" de espadas: Maximiliano Richeze. "Maxi es el mejor guía que he tenido en mi carrera y perderlo en una caída fue duro, pero por suerte él pudo reponerse y completar. Este triunfo es para él", cerró.